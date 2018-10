15-jarige Terneuzenaar opgepakt voor steekpartij

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De 18-jarige man heeft aangifte gedaan. Hij heeft een kleine verwonding aan zijn arm opgelopen, maar hoefde niet behandeld te worden in het ziekenhuis. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie denkt dat de verdachte te diep in het glaasje had gekeken.

Na het incident is de 15-jarige jongen weggegaan. De 18-jarige belde hierop de politie. De minderjarige verdachte is later in het gezelschap van zijn ouders aangehouden. De jongen zit nog vast.