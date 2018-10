Hoek houdt punt over aan uitwedstrijd bij SteDoCo

Kyle Doesburg doet een poging om te scoren (foto: P. Maljaars)

Bij Hoek keerden Gert-jan van Leiden, Ruben de Jager en Zinho Chergui terug in de basis. Dit ging ten koste van Thomas Van Renterghem, Jelle Klap (geblesseerd) en Yves Nyemb. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Hoek kreeg in de eerste helft de beste kansen, maar SteDoco werd het eerst gevaarlijk toen Schroeder in de 12e minuut zijn hakje naast het doel van Jordi de Jonghe zag gaan. Daarna kreeg Hoek twee kansen via Impens en De Jager, maar het bleef doelpuntloos in het eerste bedrijf.



0-0

Ook in de tweede helft waren de doelpunten duur. Beide ploegen kregen wat kansen, Hoek onder andere via Kyle Doesburg en Rik Impens, maar de bal mocht er vandaag niet in. Het bleef daardoor dus 0-0 en dat betekent dat Hoek in de stand van de Derde Divisie van de vierde naar de zesde plaats zakt.

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Chergui (Wijkhuijs/77), Tiebosch, Vandepitte, De Jager (Nyemb/77), Impens, Constansia, Doesburg