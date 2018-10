Kloetinge knokt zich tegen Deltasport naar een punt (foto: Ron Quinten)

Kloetinge hoopte tegen Deltasport de belabberde seizoensstart een positieve impuls te geven. Maar in de eerste helft was hier niet echt sprake van. Omdat ook Deltasport de kansen niet wist te benutten, gingen beide ploegen met een brilscore terug naar de kleedkamers.



Na de rust ging Kloetinge verder op zoek naar de bevrijdende treffer, maar die viel plotseling aan de andere kant. Het was Jordao Pattinama die de 0-1 maakte namens Deltasport. Niet veel later was hij opnieuw trefzeker en mocht Deltasport al ruiken aan de overwinning. Maar Lourens bracht Remco van Tiggele en Ramon Janson in om alsnog iets te forceren. Dat bleek een gouden zet want Ramon Janson wist vlak voor tijd de aansluitingstreffer te maken. In de blessuretijd werd het nog iets fraaier voor Kloetinge, nadat ze een strafschop kregen van de arbiter. Remco van Tiggele wist het buitenkansje binnen te schieten. Daardoor ontsnapte Kloetinge aan een nederlaag en mocht het een punt bijschrijven in de stand.

Scoreverloop

0-1 Jordao Pattinama (65)

0-2 Jordao Pattinama (78)

1-2 Ramon Janson (85)

2-2 Remco Van Tiggele (90+1/pen)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Jansen, De Jonge, Jaap Esser (Janson/73), Wuyts, Özgan, Van den Dries, Van Vossen, Kole (Van Tiggele/60), Van Vooren (Mulder/46), Van der Poel