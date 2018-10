TOP door sterke slotfase naast Rohda

Kees-Jan Oppe coacht zijn team naar een remise tegen Rohda (foto: Omroep Zeeland)

Het spel in de eerste helft golfde op en neer. Omdat beide teams verdedigend weinig weggaven, liep de score in het begin niet zo op. Maar de bezoekers uit Amsterdam pakten vlak voor het rustsignaal toch het initiatief en gingen met 6-7 voorsprong de kleedkamers in.



Ook na de rust was TOP voornamelijk defensief erg sterk. Aan de hand van Jeanine Marijs en Anita de Ridder probeerde het Rohda verder onder druk te zetten. Toch waren het de gasten die een voorsprong wisten te pakken en op 10-13 kwamen. TOP legde zich echter niet neer bij een nederlaag en wist met goed spel over verschillende schijven toch langszij te komen. Trainer Kees-Jan Oppe had ondanks de remise toch complimenten voor zijn team. "Onze drive was erg sterk. Daardoor hebben we dit gelijkspel ook afgedwongen. Alleen moeten we nu zorgen dat we dit een hele wedstrijd kunnen volhouden."



Omdat concurrent DSC uit Eindhoven wel wist te winnen, mag het zich nu koploper noemen. TOP staat derde in de rangschikking en doet nog volop mee in de strijd om het kampioenschap.

Scores TOP Arnemuiden