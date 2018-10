Zeeuwse D66'er schuift door naar Kamer door afscheid Pechtold

D66'er Rutger Schonis schuift door naar de Tweede Kamer (foto: Omroep Zeeland)

Na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 stond Schonis op de 23ste plek in de D66-kandidatenlijst. De partij haalde 19 Kamerzetels en er werden vervolgens nog eens drie Kamerleden doorgeschoven naar het kabinet. Daardoor stond Schonis als eerste reserve op de kandidatenlijst.

Vierde Zeeuwse Tweede Kamerlid

Doordat Pechtold vandaag aangekondigde op te stappen als partijleider en fractievoorzitter, komt er dus toch nog een plekje vrij voor Schonis. Als vierde Zeeuwse Tweede Kamerlid voegt de Middelburgse D66'er zich bij Joba van den Berg van het CDA en de VVD'ers André Bosman en Tobias van Gent.

Schonis speelde zich als Statenlid in Zeeland onder meer in de kijker bij de stemming over de status als regenboogprovincie. Toen hierover een felle discussie ontstond tussen voor- en tegenstanders, was het zijn persoonlijke betoog dat veel van zijn collega-Statenleden over de streep trok om toch voor te stemmen.

Nipte meerderheid

De motie om van Zeeland een regenboogprovincie te maken werd daardoor met een nipte meerderheid aangenomen. Het doel van de status als regenboogprovincie is om een helder signaal af te geven dat lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders meetellen.

Schonis vertelde tijdens de discussie in Provinciale Staten onder meer over zijn eigen worsteling met 'uit de kast komen' als homoseksueel. De op dat moment 41-jarige Schonis vertelde dat hij zelf pas op zijn 35e uit de kast is gekomen, nog niet zolang geleden.

'Nog geen vanzelfsprekende zaak'

Toen het voorstel over de status als regnboogprovincie zo'n felle discussie opleverde, werd Schonis steeds kwader. "Het gaat erover dat Zeeland een signaal afgeeft: het is oké dat je bent zoals je bent. Voor heel veel mensen, ook Zeeuwen, is dat absoluut nog geen vanzelfsprekende zaak", zei hij tegen zijn collega-Statenleden. De Statenzaal werd toen even muisstil.

