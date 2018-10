Kijk terug: Van Britse politieagent tot vrouw in trouwjurk, dit was de wandelmarathon

Lievense is ongeneeslijk ziek en het was lang onzeker of hij erbij kon zijn dit weekend. Hij heeft naar eigen zeggen van de dokter een dubbele dosis pillen gekregen, waardoor hij gisteren toch zelf het startschot kon geven voor de Kustmarathon en vandaag de laatste wandelaars in Zoutelande over de finish kon zien gaan.

'Engeltje op onze schouder'

"Ik heb er echt van genoten, ondanks de situatie heb ik er echt van genoten", zegt Lievense naast de finishlijn in Zoutelande. "Het lijkt wel alsof er een engeltje op onze schouder rust, want alles zit mee. Het weer zit mee, het publiek zit mee. Iedereen heeft volop plezier. Ik heb er écht van genoten."

Tot 18.00 uur hadden de deelnemers de tijd om daar over de finish te komen. Duizenden van de wandelaars hebben dat gehaald, maar niet allemaal waren ze op tijd. Zoals hekkensluiter Ria van Eijk uit Zierikzee. Zij dacht even aan opgeven, maar heeft zich herpakt en is toch weer gaan lopen. De 18.00 uur haalde ze niet, maar dat maakt het behalen van de eindstreep niet minder knap!

Liveblog

Dat was slechts een van de vele hoogtepunten van de wandelmarathon. Denk aan een wandelaar in een Brits politie-uniform, een vrouw die de wandelmarathon in een trouwjurk gelopen heeft, maar ook de wandelaar die vorige week nog werd geopereerd omdat ze kanker heeft en vanmorgen toch aan de start is verschenen. Kijk de wandelmarathon terug in ons liveblog.