Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Live: Ruim 5.000 wandelaars onderweg naar Zoutelande Live: Ruim 5.000 wandelaars onderweg naar Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Na de hardlopers is het nu de beurt aan duizenden wandelaars. Zij lopen dezelfde route als de wedstrijdlopers, van Burgh-Haamstede naar Zoutelande. De wandelaars hebben tot 18.00 uur de tijd om te finishen, In Zoutelande wacht hen in de feesttent een boerenhap.

Volg het allemaal in ons live-blog: