Kerkhove kwalificeert zich voor Hong Kong Open

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

De eerste set ging gelijk op tussen de nummer 226 (Kerkhove) en nummer 133 (Dolehide) van de wereld. Maar in de tie-break trok Kerkhove aan het langste eind. De tweede set leverde de Zierikzeese in, maar in de derde set wist ze de winst in het kwalificatietoernooi binnen te slepen.

Door de winst mag Kerkhove vanaf morgen meedoen aan de Hong Kong Open, dat is een WTA-toernooi. In de eerste ronde neemt Kerkhove het op tegen een landgenote: Bibiane Schoofs. Schoofs wordt gecoacht door Sven Vermeulen uit Vlissingen.

Kerkhove is bezig aan een goede reeks. De winst op Dolehide was alweer haar twaalfde overwinning op een rij. De afgelopen weken won ze al de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand.