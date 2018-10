Met de bus naar Kattendijke voor een euro

Wethouder Loes Meeuwisse: "We willen met deze actie buslijn 580 onder de aandacht brengen. Het is namelijk een prima voorziening die de gemeente wil behouden. Het zou wel fijn zijn als er veel meer gebruik van wordt gemaakt."

De gemeente wil met de korting ook gelijk het ongemak van de werkzaamheden aan de Kattendijksedijk compenseren. Omdat de bus moest omrijden was de reistijd van buslijn 580 de afgelopen tijd een stuk langer dan normaal.

Drie buslijnen

Er zijn binnen de gemeente drie buurtbuslijnen. Vooral van de lijn Oud-Sabbinge - Goes via Wolphaartsdijk wordt veel gebruik gemaakt. Ook de buurtbus van Hoedekenskerke naar Goes is regelmatig goed gevuld. Meeuwisse: "Alleen voor de buslijn 580 van Goes naar Kattendijke moet er dus wat meer promotie gemaakt worden. Veel mensen denken namelijk dat de buurtbus alleen voor bejaarden is, maar dat is niet zo. Je moet het zien als een gewone bus, iedereen mag mee."

De buurtbus is een prima voorziening, waar veel meer gebruik van gemaakt kan worden. " Loes Meeuwisse - wethouder gemeente Goes

Meeuwisse vindt het heel fijn dat alle chauffeurs vrijwilliger zijn. "Het is mooi dat dit kan, want met betaalde krachten zou het niet meer kunnen. Daarvoor is de lijn niet rendabel genoeg. De gemeente Goes is dus blij met de buurtbusvereniging Zuid-Beveland."

Bezuinigingen

Steeds meer buurtbussen verdwijnen door allerlei gemeentelijke bezuinigingen. Maar volgens Meeuwisse hoeven de inwoners die wel regelmatig gebruik maken van de buurtbus zich geen zorgen te maken dat deze service verdwijnt. "De buurtbus wordt ondersteund door de provincie Zeeland en Connexxion, dus ik denk niet dat bezuinigingen de belangrijkste reden zal zijn om eventueel te stoppen. Hij moet goed gebruikt worden, dan komt 't wel goed."