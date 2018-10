Dronken automobilisten rijden op elkaar in Yerseke

Blaastest politie (foto: ANP)

Rond 00.30 hoorden buurtbewoners een hoop geschreeuw en een harde knal. Toen ze buiten gingen kijken zagen ze één auto wegrijden en andere auto midden op straat staan. De gealarmeerde politie trof in die laatste auto de 51-jarige man aan. De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Ook had hij nog een rijontzegging vanwege eerdere overtredingen.

Achtergebleven kentekenplaat

De 58-jarige vrouw die na de aanrijding was weggereden, kon de politie achterhalen dankzij een achtergebleven kentekenplaat in de Dahlialaan. Bij haar woning in Yerseke zagen agenten een beschadigde auto staan. Na de blaastest mocht ze haar rijbewijs inleveren.

Bij de aanrijding werd nog een derde auto beschadigd. Die auto stond geparkeerd in de Dahlialaan.