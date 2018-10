Natuurliefhebbers op muizenjacht in Zeeuws-Vlaanderen

Het muizenkamp is een initiatief van de Zoogdierwerkgroep Zeeland en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Doel van het kamp is om te onderzoeken welke soorten er leven. De muizen die gevangen zijn worden weer op dezelfde plek vrijgelaten.

Zeldzame veldspitsmuis gevangen

"We hebben heel wat bosmuizen en veldmuizen gevangen, die komen hier veel voor", zegt Kees de Kraker van de Zoogdierwerkgroep Zeeland. "Maar we hebben ook minder voorkomende muizen gevangen, zoals de veldspitsmuis. En daar zijn we heel blij mee want die is ten noorden van de Westerschelde vrijwel nergens te vinden in ons land."

De gevangen muizen worden weer los gelaten. (foto: Omroep Zeeland)

Minder leefgebied over

Gaat het dan goed met de muizen in Zeeuws-Vlaanderen? "Nou, muizen hebben een heel snelle voortplanting en het aantal wisselt sterk", zegt De Kraker. "Het gaat nogal op en neer. Maar door de grootschaligheid van de landbouw is er toch minder leefgebied voor de muizen. Vroeger waren er veel meer slootjes en akkerranden waar de muizen prima uit de voeten kunnen, maar die zijn er nu minder."