Lindy van Anrooij tiende bij Berencross

Lindy van Anrooij in actie in de Berencross (foto: Brayn Delzeyne)

"Ik had een hele goede start", zegt Van Anrooij. De eerste twee rondes reed ze rond de vijfde plek. Daarna zakte ze iets terug. "Dat kwam door de warmte en een verkoudheid waar ik nog last van had. Uiteindelijk ben ik nog als tiende geëindigd, daar ben ik tevreden mee."

De Berencross maakt deel uit van de Brico Cross-wedstrijden. Dit was na Geraardsbergen de tweede. In Geraardsbergen had Van Anrooij materiaalpech en eindigde ze in het achterveld. In totaal zijn er acht wedstrijden bij de Brico Cross. De laatste is op 17 februari in Hulst.

Vandaag is er ook nog een Brico Cross-wedstrijd: GP Mario De Clercq Ronse. Daar doet Van Anrooij niet aan mee. "Het seizoen is nog lang en ik ben ook begonnen aan mijn afstudeerstage, dus het is even kijken om het goede ritme daar tussen te vinden." Van Anrooij haar zusje Shirin, rijdt vandaag wel mee in Ronse.