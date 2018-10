Knappe overwinning GOES op ADO'20

GOES trad aan tegen het nog ongeslagen ADO'20, dat op een tweede plek stond in de Derde Divisie B. De Bevelandse ploeg kende een bliksemstart toen Steve Schalkwijk de score na tien minuten opende, de assist kwam op naam van Erwin Franse. Na een klein half uur spelen waren de bezoekers gevaarlijk via Luc Schuffelen, maar zijn inzet werd uitstekend gepakt door GOES-doelman Brian Meulmeester. Vlak voor rust verdubbelde GOES de score. Na een counter was nu Schalkwijk de aangever en Franse de afmaker.

Na rust ging ADO'20 op zoek naar de aansluitingstreffer. Raymond de Waard was dichtbij de 2-1, maar opnieuw bleek Meulmeester een sta-in-de-weg. Nadat Cani Yilmaz opnieuw een mogelijkheid voor de bezoekers om zeep hielp, schoot de ingevallen Tim de Winter de 3-0 op het scorebord. Daarna ging het snel. Schalkwijk verdiende een penalty omdat hij werd vastgehouden in het strafschopgebied. Remon de Vlieger maakte vanaf elf meter geen fout. Het slotakkoord kwam op naam van De Winter, die met een afstandsschot zijn tweede van de middag scoorde.

Door de overwinning gaat het over ADO'20 heen in de stand. GOES staat nu derde op vijf punten van koploper Jong Volendam.

Tim de Winter scoorde als aanvaller twee doelpunten (foto: René van der Vliet)

Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (10)

2-0 Franse (44)

3-0 De Winter (67)

4-0 De Vlieger (73/pen)

5-0 De Winter (75)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Manuhuwa, James (Besuyen/70), De Vlieger, Hollemans, De Kroo (De Winter/61), Franse, Kroon (Nguyen/75), Schalkwijk

