Vlissingen in slotfase onderuit tegen promovendus

John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Moeizame wedstrijd

Vlissingen speelde een matige eerste helft, waarbij beide teams aan elkaar gewaagd waren. In het tweede bedrijf kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en zorgde sterkhouder Abdoe Abdenbi, met zijn zevende treffer van het seizoen, voor de voorsprong. Na deze treffer wilde Vlissingen de voorsprong over de streep trekker, maar de thuisploeg kwam langszij. De bezoekers kregen de bal niet weg uit de eigen zestien en via Adnane Gharssalaoui kwamen de Limburgers langszij. Met deze gelijkmaker nam de thuisploeg echter geen genoegen en via Koen Claassens boekten de Limburgers de eerste zege van het seizoen.



Scoreverloop

0-1 Abdenbi (70)

1-1 Gharssalaoui (84)

2-1 Claassens (87)



Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, Crucq, Mallie (Weeda/73), Bouzambou (Bousantouh/81), Martien, Goossens (Krezo/70), Abdenbi