Uitslagen amateurvoetbal 7 oktober

Wisselende resultaten voor de twee hoogspelende Zeeuwse clubs. GOES had geen moeilijke middag tegen ADO'20, terwijl het er lang op leek dat ook Vlissingen zou winnen. Maar in de slotfase gaf de Walcherse ploeg de overwinning nog weg en kon de ploeg van John Karelse alsnog met lege handen naar huis. Alle uitslagen van het Zeeuwse amateurvoetbal van deze zondag kun je hieronder nalezen.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie

GOES kan ook prima veel doelpunten maken zonder de lang geblesseerde spits Daniel Wissel. Stand Derde Divisie

GOES blijft een geduchte concurrent voor de koppositie.

Lees ook: Knappe overwinning GOES op ADO 20 Hoofdklasse B

Abdoe Abdenbi scoorde zijn zevende treffer van het seizoen maar het was niet genoeg voor de zege. Stand Hoofdklasse B

In de stand is Vlissingen gezakt naar de laagste rechtstreeks veilige plek in de stand. Lees ook: Vlissingen in slotfase onderuit tegen promovendus 2e klasse E

De eerste competitienederlaag voor Zeelandia Middelburg is een feit. De hoofdstedelingen zijn gezakt naar de zesde plaats. 3e klasse A

Clinge scoorde geen goals, Terneuzen nog geen punten. HVV en Philippine doen nog volop mee om de prijzen. 4e klasse A

Breskens boekt een nipte overwinning op WVV en is mede-koploper. Oostburg en Hontenisse spelen gelijk in hun onderlinge subtopper. 5e klasse A

Sluis wint de topper tegen Nieuw Borgvliet en is samen met Hoofdplaat de enige Zeeuwse club in het linkerrijtje. Het rechterrijtje bestaat uit bijna alleen maar Zeeuwse clubs. 2e klasse F Vrouwen

Hontenisse trapte al om 10.30 uur af, maar was al gelijk scherp. De Zeeuws-Vlaamse dames scoorden zes keer tegen Baronie. Lees ook: Uitslagen en standen