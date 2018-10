Eerste zege Delta Sport/EOC in Tweede Divisie

Archieffoto Delta Sport (foto: Omroep Zeeland)

Spelbeeld

Delta Sport/EOC boekte volgens trainer John Jansen een verdiende overwinning. "We hebben de wedstrijd gecontroleerd en altijd voor gestaan. Kort voor de rust hadden we het even moeilijk en kwam Westlandia terug tot twee punten. In de tweede helft hebben we het verschil gemaakt." Voor Delta Sport was Brandon Meulmeester de grote man, die met zeven treffers een belangrijk aandeel had in de eerste zege van het seizoen.



Niveauverschil

Delta Sport/EOC speelde vorig seizoen nog in de hoofdklasse, maar promoveerde via de achterdeur naar de Tweede Divisie en is daarmee de hoogst spelende Zeeuwse club. "Het grote verschil met vorig jaar is dat er nu geen zwakke broeders tussen zitten. We zullen iedere wedstrijd alles moeten geven om een resultaat te halen. Onze doelstelling is dan ook lijfsbehoud."