'Buitenstaanders denken weleens dat we hevige ruzie hebben'

De broers Wilco en Lau Sinke vormen samen de directie van het bedrijf dat door hun vader is opgericht. Ze zitten naast elkaar op de directievloer en overleggen veel met elkaar. "Maar we zijn daar wel kort in, en snel", zegt Lau. "Buitenstaanders denken wel eens dat we hevige ruzie hebben, maar dat lijkt maar zo." Volgens zijn broer Wilco is het vaak snel weer rustig. "We schreeuwen wel eens tegen elkaar, maar een minuut later is het weer over."

Korte lijnen

De gebroeders Sinke treden graag naar buiten als een echt familiebedrijf. "Daar zijn we niet voor niets al 41 jaar mee bezig. Sinds de oprichting van het bedrijf door onze vader", zegt Wilco. "Als familiebedrijf heb je korte lijnen en kun je snel beslissen, dat is ook positief voor onze klanten. Wij hoeven niet naar een directeur toe om iets te vragen of te beslissen."

Als mensen tijdens het werk met andere dingen bezig zijn, kan ik heel driftig worden" Lau Sinke

"We zijn als familiebedrijf niet conservatiever dan andere bedrijven", vervolgt Wilco. "We gaan met onze tijd mee. Zoals de ontwikkeling van de ecoblokken, betonblokken die voor 80 procent uit afval bestaan. Het is niet dat we stil blijven staan." Volgens Lau is dat ook het motto van het bedrijf. "Niet lullen maar poetsen; er moet gewerkt worden. Als mensen tijdens het werk met andere dingen bezig zijn, kan ik heel driftig worden."

Werken aan opvolging

"Het was voor ons vanzelfsprekend om verder te gaan met het bedrijf dat onze vader gestart is. Daar is nooit over gesproken. Zodra wij konden lopen, zaten we op een kraantje of op een shoveltje", zegt Wilco. De broers willen graag dat de kinderen hen gaan opvolgen in de toekomst. "We moeten wel zo zachtjes aan over onze opvolging gaan nadenken. Dat is nog ver weg hoor, maar je kunt dat niet uitstellen tot je 65e. Mijn zoon werkt hier al zes jaar", zegt Lau. "We zijn er al wel mee bezig maar we hebben er nog geen uitgestippeld plan voor."

Lau (links) en Wilco Sinke (foto: Omroep Zeeland)

Verkiezing

Maandagavond wordt voor de vijfde keer de award voor het Zeeuwse Familiebedrijf van het Jaar uitgereikt in de Mythe in Goes. Een initiatief van Zeeland Business. Die organisatie vindt het belangrijk om familiebedrijven in het zonnetje te zetten. De Zeeuwse economie draait op familiebedrijven. Zo'n 85 procent van alle bedrijven is een familiebedrijf. Dit jaar zijn de finalisten Geuze Transport, ITN Groep en TMC Wonen. Eerder winnaars zijn schoenenketen Omoda, bouwbedrijf Fraanje en Paree BV.