Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gratis SOA-test voor LHBT'ers op Coming-Outdag

De GGD Zeeland in Goes zet op Coming-Outdag, donderdag 11 oktober, de deuren open voor homomannen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Zij kunnen op die bij de GGD terecht voor een gratis SOA-test, een Hepatitis B vaccinatie en een 'goed gesprek'. Daar is op Coming-Outdag afspraak voor nodig.