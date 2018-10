Zeeuws-Vlaams ambulancepersoneel voert actie

Twee ambulances van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuws-Vlaamse ambulancemedewerkers sluiten zich aan bij onder meer de regio's: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Drenthe, Brabant-Zuidoost en Noord-Holland-Noord. Deze zijn op 24 september al begonnen met de stiptheidsacties. In totaal wordt nu in elf van de 24 veiligheidsregio's actiegevoerd.

FNV

Volgens Fred Seifers van FNV Zorg & Welzijn is het jammer dat er actiegevoerd moet worden, maar ziet het actievoerende ambulancepersoneel geen andere keus. "Het is heel spijtig dat Ambulancezorg Nederland het zo ver laat komen, maar betere arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke werkomstandigheden zijn nu heel hard nodig in de ambulancezorg."

Als er niets gebeurt, is Seifers bang voor een leegloop bij de ambulancediensten. "Het is voor veel regio's nu al lastig om de roosters rond te krijgen en daarmee om aan de paraatheid te voldoen. Het is zaak dat de werkgevers nu echt over de brug gaan komen en met FNV afspraken gaat maken. Niets doen is onverantwoord!"

Ultimatum

Vakbond FNV Zorg & Welzijn is het landelijk actietraject gestart omdat werkgever Ambulancezorg Nederland (AZN) weigert om op de eisen in te gaan die de grootste vakbond stelt. Het ultimatum hierover verliep op 29 augustus.

Ambulancepersoneel krijgt sowieso al veel te verduren. Zo krijgen de ambulancemedewerkers de laatste jaren steeds vaker te maken met geweld tijdens het uitoefenen van hun werk. Middels diverse campagnes is daar al aandacht voor gevraagd, maar desondanks steeg landelijk het aantal verdachten die geweld gebruikten tegen hulpverleners vorig jaar met twintig procent.

Lees ook: