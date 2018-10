Deel dit artikel:













Ammoniaklekkage in Kapelle, brandweer in gaspakken naar binnen om lek te dichten

Bij het bedrijf Slabbekoorn Fruit aan de Eversdijkseweg in Kapelle is een werknemer in aanraking gekomen met ammoniak. De brandweer heeft eerste hulp verleend. Zo'n twee uur na de melding heeft de brandweer het lek weten te dichten.

Tijdens werkzaamheden is een lekkage ontstaan, waarna de bijtende stof vrijkwam. De concentratie ammoniak is zo hoog dat de brandweer met een speciaal gaspakkenteam uitgerukt is om het lek te dichten. Na het dichten van het lek werd de loods geventileerd, waarbij de brandweer metingen uitvoert. Alleen in de loods Volgens de veiligheidsregio is de hoge concentratie ammoniak alleen in de loods gemeten. Buiten het gebouw zijn geen verhoogde concentraties waargenomen. Alle werknemers van het bedrijf zijn onderzocht door ambulancepersoneel en hoefden niet verder te worden behandeld. Het gaspakkenteam van de brandweer (foto: HV Zeeland)