Crisis bij Arduin dwingt zorginstellingen tot versnelde samenwerking

De vier Zeeuwse instellingen kampen allemaal met personeelstekort, al is het bij Arduin op dit moment het nijpendst. Er is veel vraag naar hoogopgeleid personeel en specialisten. Een gezamenlijk zorgteam met verpleegkundigen, psychologen en orthopeden moet soelaas bieden.

Samen kijken hoe je de zorg kwalitatief beter kunt krijgen." Karin Smit, directeur Gors

"We hebben bijvoorbeeld niet vier EMDR-therapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland rondlopen. Maar we kunnen er misschien wel voor zorgen dat we er gezamenlijk één hebben", legt directeur Karin Smit van Gors uit, "Samen kijken hoe je de zorg kwalitatief beter kunt krijgen."

Directeur Karin Smit van Gors (foto: Omroep Zeeland)

Gors heeft op dit moment veel sollicitaties van Arduin-medewerkers. Dat is aan de ene kant fijn, omdat het ook bij Gors vaak moeilijk is om alle diensten te bemensen. "Maar aan de andere kant wordt het probleem van je collega-instelling alleen maar groter. Dat zie ik met lede ogen aan," zegt Smit.

Nieuw personeel

De tweede prioriteit van de samenwerkende organisaties is de werving van nieuw personeel. Net als in de ouderenzorg, zouden de gehandicaptenorganisaties gezamenlijke leer-werktrajecten willen oprichten, waarin studenten en zij-instromers opgeleid worden voor specifiek de gehandicaptenzorg.

Dagbestedingslocatie van Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Veel zorginstellingen in de problemen fuseren of worden overgenomen door collega-instellingen. Zo is ouderenzorgorganisatie Warmande in Zeeuws-Vlaanderen dit jaar nog van een faillissement behoed voor een overname door ZorgSaam.

Nog geen overname

Op dit moment wordt nog niet gepraat over overname van Arduin, maar aan de gesprekstafel van Arduin, Tragel, Gors en Zuidwester worden wel al verschillende 'scenario's en opties' besproken om Arduin te hulp te schieten.

Een overname lost nu niet het spoedeisende probleem van het personeelstekort van Arduin op. Een samenwerking op de complexe zorg en de werving van nieuw personeel is een eerste stap in de goede richting.

