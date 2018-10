Einde aan achttien jaar vrouwenvoetbal op Smerdiek

In 2016 won Smerdiek de districtsbeker bij de vrouwen (foto: www.vvsmerdiek.nl)

"De basis was te smal", zo legt voorzitter Marc Bout uit. "We hadden te weinig speelsters om twee teams in competitie te houden. Daarnaast was er ook een gebrek aan samenwerking tussen ons eerste - en tweede vrouwenelftal."

Smerdiek 1 is maandag door de KNVB uit de competitie gehaald. Het tweede team blijft wel actief, in de vierde klasse. "Het is heel jammer allemaal, want op deze manier komt er een einde aan achttien jaar vrouwenvoetbal", zegt Bout.

Smerdiek was enkele jaren geleden, samen met Oostkapelle, het hoogst spelende Zeeuwse vrouwenteam.

De voorzitter spreekt over een teleurstelling omdat er de afgelopen maanden geprobeerd is een samenwerkingsverband voor vrouwenvoetbal op te richten op Tholen. "Dat is helaas niet gelukt. De rivaliteit tussen clubs is te groot om met een gezamenlijk vrouwenteam te voetballen. SPS wilde wel, maar WHS en Tholense Boys niet." De laatste twee clubs werken al samen.