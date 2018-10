Wat je moet doen bij vlam in de pan leer je in Terneuzen

De pop-up store werd geopend door Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

De veilgheidsregio heeft in zes kamers situaties nagebootst. Bezoekers kunnen daarin zelf actief deelnemen en inzien hoe een brand is te voorkomen.

Zo is één van de ruimtes ingericht als keuken. Met een glas water in het frituurvet laat coördinator Leo de Jonge van Brandveilig Wonen zien hoe het niet moet. "Bij brand in een pan is het eerst het gas en de afzuigkap uit en dan pas de deksel op de pan."

Voorzitter van de veiligheidsregio Jan Lonink opende maandagmorgen de pop-up store en de Zeeuwse week van de Veiligheid. De hele week is er extra aandacht op gebied van veiligheid.

De pop-up store in de Arsenaalstraat in Terneuzen is tot 27 oktober geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag. De tijdelijke winkel zit in het voormalige pand van textielwinkel Zeeman.