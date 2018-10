Hoe komt het dat nu juist Arduin zoveel problemen heeft?

Omroep Zeeland sprak met de directie van Arduin, maar ook met bewoners, familieleden van bewoners, medewerkers en oud-medewerkers om te achterhalen waarom het nou juist bij Arduin zo mis kon gaan. Daaruit kwamen deze vijf oorzaken van de crisis naar voren:

1. Kleinschaligheid is nu onbetaalbaar

De kleinschaligheid was het paradepaardje van Arduin. Cliënten konden zo veel mogelijk kiezen waar zij wilden wonen en waar zij wilden werken. Maar de laatste jaren is flink bezuinigd op de zorg, bijvoorbeeld op het vervoer. De kosten van al die busjes die alle cliënten door de hele provincie van huis naar werk brengen en terug, worden niet meer helemaal vergoed. Arduin draait nu fors verlies op dat vervoer.

2. Miljoenen minder voor de zorg

De regels voor de vergoeding van huisvesting zijn veranderd, waardoor Arduin nu 3,5 miljoen euro per jaar minder krijgt. Het kleinere budget is weliswaar toereikend voor de huisvesting, maar die 3,5 miljoen werd besteed aan extra zorg. Zo werd bijvoorbeeld de nachtdienst op alle kleine locaties betaalbaar door het extra geld uit de pot huisvesting. Arduin moet nu fors te bezuinigen op de zorg. Maar op de vele kleine locatie's zijn eigenlijk nog net zoveel zorgmedewerkers nodig.

3. Personeelstekort

Het is in de hele zorgsector moeilijk om aan personeel te komen. Bij Arduin is dat meteen te voelen. Juist in kleine teams op kleine locaties is een openstaande vacature al snel een opgave. Een team van zes man kan immers moeilijk iemand missen. Je schuift niet zo makkelijk een medewerker van de ene locatie naar de andere een paar kilometer verderop. En dus loopt de werkdruk op. De overgebleven collega's moeten overuren maken om alle zorg te kunnen leveren.

4. Drastische ingrepen

Door de miljoenenbezuinigingen op vervoer en huisvesting was haast geboden. De beroemde kleinschaligheid was onbetaalbaar geworden. Grotere wooneenheden en grotere ateliers voor de dagbesteding moesten snel worden gevonden en de kleine woningen worden verkocht. Veel cliënten verhuisden van woning en van werk. Vaak ging dit goed. In sommige gevallen ging dit overhaast, met overspannen medewerkers en onrustige of doorgedraaide cliënten als gevolg.

5. De crisis ontploft

Verhuizingen, reorganisaties, bezuinigingen, personeelstekorten... Het is een recept voor stress, overuren en hoge werkdruk. Het resulteert in hoog ziekteverzuim en een groot verloop. Uitval van zieke collega's en nieuw in te werken (tijdelijke) collega's geeft nóg meer werkdruk. En dat leidt weer tot meer ziekteverzuim en een hoger verloop, enzovoort...

Medewerkers van Arduin staan bekend om hun inzet en betrokkenheid. Er zijn locaties van Arduin die goed draaien en waar cliënten, familieleden en medewerkers tevreden zijn. Maar er zijn ook medewerkers die met een burn-out thuis komen te zitten, of - met pijn in het hart - uiteindelijk hun baan opzeggen.

Arduin heeft last van de wet van de remmende voorsprong. De kleinschaligheid die eerst vooruitstrevend was, is nu de oorzaak van de crisis. Arduin is nog te kleinschalig om financieel gezond te draaien. De verhuizingen zijn nog niet ten einde. Er is nog steeds haast geboden. En wat daarbij niet helpt is dat een groot nieuw woon- en dagbestedingscentrum in Wolphaartsdijk niet doorgaat door protesten van omwonenden.

Samenwerking

Al met al voelt Arduin zich nu gedwongen om de samenwerking met andere gehandicaptenorganisaties in Zeeland als Tragel, Gors en Zuidwester versneld in te voeren. Plannen daarvoor lagen er al, maar door de acute crisis waar Arduin zich nu mee geconfronteerd ziet, worden die plannen nu versneld uitgevoerd.

Arduin laat verder weten een recruiter te hebben aangesteld en sinds deze zomer een intensieve wervingsactie te voeren. Dat werpt nu zijn vruchten af. Sinds 1 juli heeft Arduin 38 nieuwe medewerkers weten aan te trekken.

Lees ook: