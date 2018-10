Gestolen schilderij duikt op bij veiling; 'Het hing jarenlang bij opa en oma'

Het schilderij uit 1607 met Maurits van Oranje afgebeeld (foto: Museum Rotterdam)

Het schilderij uit de 17e eeuw, een portret van Maurits van Oranje, werd in 1970 gestolen uit het Schielandshuis van Museum Rotterdam. In juni zou het geveild worden bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. "Een dag voor de veiling werden wij gebeld dat het vermoedelijk om een gestolen schilderij ging", vertelt directeur Maarten Anthoni. "Toen hebben we het meteen uit de veiling gehaald.

'Opa en oma hadden het ooit gekocht'

De eigenaar, die uit de buurt van Rotterdam komt, was stomverbaasd. "Hij kon niet geloven dat het schilderij gestolen was. Het was van zijn oma geweest en hing zolang hij zich kon herinneren al bij hun thuis", vertelt Anthoni. Onderzoek van het team kunst- en antiekcriminaliteit wees uit dat de eigenaar niets met de diefstal te maken had. Volgens Anthoni hebben de grootouders het ooit te goeder trouw gekocht.

De zaak was verjaard, maar de eigenaar was bereid om het schilderij tegen vindersloon aan het Museum Rotterdam over te dragen. "Je rekent er er niet meer op dat een gestolen kunstwerk nog terugkeert", reageert directeur Paul van de Laar. "Grote blijdschap overheerst en veel lof voor de inzet van de politie."

De in Delft geboren Michiel Jansz. van Mierevelt (1566 - 1641) was een vooraanstaande portretschilder in de 17e eeuw. Hij portretteerde burgemeesters, bierbrouwers en de stadhouderlijke familie. Zo schilderde hij in 1607 prins Maurits, maar ook prominenten als Hugo de Groot, Johan van Oldenbarnevelt, P.C. Hooft en Jacob Cats kwamen naar Delft om zich door hem te portretteren.

Is het een echte Van Mierevelt?

Het schilderij was bij het Zeeuws Veilinghuis niet aangeboden als een schilderij van Van Mierevelt, maar als een 'naar Van Mierevelt'. "We hebben het zelfs ter onderzoek naar het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, red.) gestuurd, maar ook dat concludeerde dat het waarschijnlijk geen Van Mierevelt was. Ook wisten de medewerkers niet dat het om een gestolen schilderij ging", vertelt Anthoni.

Later konden onderzoekers vaststellen dat het schilderij wel degelijk een echte Van Mierevelt is. Het schilderij is op 20 en 21 oktober te zien in Museum Rotterdam.