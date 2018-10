Vredesvlam in Vlissingen steeds uit

De vredesvlam in Vlissingen op het Bellamypark, vaker uit dan aan (foto: Omroep Zeeland)

'Geweldig, symboolpolitiek ten top!' en 'Typisch Vlissingen', wordt er gereageerd op het bericht van Postma, waarin hij zijn verontwaardiging over de niet-brandende vlam uit. "Het zou een eeuwig brandende vlam moeten zijn, de mensen van stichting Wereldvredesvlam Vlissingen zouden wat minder moeten vergaderen en ervoor moeten zorgen dat de dingen die ze zeggen ook worden waargemaakt", zegt Postma.

Inwoner Henk Postma uitte zijn verontwaardiging op Facebook

Volgens de secretaris van de stichting Wereldvredesvlam Vlissingen, Hans Schaap, heeft de vlam, die aangesloten is op een gasfles, last van opstartproblemen. "Het is niet zo dat de gasfles snel opraakt, maar de aansluiting van het gas op de vlam is niet in orde. Dat wordt zo snel mogelijk gerepareerd door een monteur zodat de vlam in de toekomst zal blijven branden", aldus Schaap.

