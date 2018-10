TMC Wonen is het Zeeuwse familiebedrijf van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Naast TMC Wonen waren Geuze Transport uit Sint-Annaland en installatiebedrijf ITN Groep uit Nieuwdorp in de running. Voorgaande jaren gingen bedrijven Fraanje, Paree, Omoda en de Sinkegroep er met de winst vandoor.

Familiebedrijven zijn belangrijk voor Zeeland

In Zeeland is 85 procent van alle bedrijven een familiebedrijf, een stuk meer dan het landelijke getal dat op 69 procent staat. In 2014 werd daarom de verkiezing Zeeuws Familiebedrijf van het jaar in het leven geroepen. De winnaar wordt bepaald door een vakjury gecombineerd met publieksstemmen. De jury let vooral op innovatie, de gemaakte groei vanaf de start, veerkracht, manier van werken, historie en economische waarde voor Zeeland.

Volgens onderzoek van Nyenrode Business Universiteit wordt een bedrijf als een familiebedrijf beschouwd als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet: - meer dan 50% van het bedrijf is in handen van één familie

- Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen

- Een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie.

TMC Wonen heeft vestigingen in Goes, Kruiningen en Bergen op Zoom. Het is opgericht in 1975. Inmiddels zitten alle kinderen in het bedrijf, volgens de organisatie was vooral die generatie zeer gedreven om de award binnen te halen.