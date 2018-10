Techneuten zijn broodnodig voor de klas

Op Scalda start dinsdag het scholingstraject Hybride Techniekopleiders. Een opleiding voor mensen die al in de techniek werken en daarnaast voor de klas willen staan. Het project is onder meer gevolg van het Techniekpact Zeeland, een plan om het tekort aan technisch personeel op te lossen. Daarin staat dat er genoeg techniekdocenten moeten komen om genoeg jongeren op te leiden voor een baan in de techniek.

Voor Martijn Lamers is dat de reden dat hij de opleiding volgt: "We kunnen blijven klagen dat er te weinig technisch personeel is, maar we kunnen er ook wat aan doen. Ik vind het belangrijk om aan jongeren mijn technische kennis over te dragen, zodat we in de toekomst goed personeel hebben."

Ik weet dat ik vroeger ook les kreeg van een docent die echt uit het vak kwam. Daar leer je het meest van!" Martijn Lamers, toekomstig techniekdocent

Lamers volgt samen met achttien andere techneuten het scholingstraject. Hij krijgt lest in het lesgeven en volgt daarnaast stage. Dat is even wennen voor de 41-jarige toekomstige docent, maar hij heeft er zin in. "Ik weet dat ik vroeger ook les kreeg van een docent die echt uit het vak kwam. Daar leer je het meest van!"

Tekort

Het omscholen van techneuten tot docenten is hard nodig. Er zijn vmbo-scholen in Zeeland die al een jaar een vacature hebben openstaan voor een techniekdocent, zonder succes. MBO-school Scalda zwaait in de nabije toekomst zo'n twintig techniekdocenten uit omdat ze met pensioen gaan. Omdat er in de hele technische branche een tekort aan personeel is, is het juist belangrijk dat er genoeg jongeren goed worden opgeleid.

Het is niet de bedoeling om technici van hun werk te houden door ze voor de klas te zetten, aldus één van de initiatiefnemers van de opleiding Marjolein van Bruggen van onderwijs- en opleidingsfonds Otib: "Ze investeren er nu extra tijd in, dat klopt. Maar de deelnemers zien ook in dat het belangrijk is voor de toekomst van de techniek in Zeeland."

Na dit schooljaar krijgt Martijn Lamers een Pedagogisch Didactisch Diploma en mag hij gastlessen geven. Daarna wordt gekeken wat hij nog nodig heeft om zich een volledige docent te mogen noemen. Hybride Techniekopleiders is ontstaan uit het reddingsplan voor de techniek: het Techniekpact. En is tot stand gekomen door technische fondsen, Huis van de Techniek Zeeland, Scalda en vmbo-scholen.