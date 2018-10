Zeeland wordt wakker: techneuten voor techniek, familiebedrijf en gestolen schilderij

Gezocht: techniekdocenten (foto: Omroep Zeeland)

Van installateur naar leraar

Op mbo-school Scalda worden vanaf vandaag techneuten opgeleid die voor de klas kunnen staan. De opleiding is nodig in Zeeland omdat vacatures voor techniekdocenten op het mbo en vmbo moeilijk zijn in te vullen.

Lees ook:

TMC Wonen is het Zeeuwse familiebedrijf van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Dit is het Zeeuwse Familiebedrijf van 2018

De jury was unaniem: TMC Wonen is hét Zeeuwse Familiebedrijf van 2018. Het woonwinkelbedrijf, met winkels in Goes, Kruiningen en Bergen op Zoom, nam de award gisteravond in ontvangst in De Mythe in Goes.

Lees ook:

Het schilderij uit 1607 met Maurits van Oranje afgebeeld (foto: Museum Rotterdam)

Gestolen schilderij duikt op in Zeeuws Veilinghuis

Bijna vijftig jaar was het schilderij van de zeventiende-eeuwse schilder Michiel Jansz. van Mierevelt spoorloos, totdat het dit jaar opdook bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. "Het had jaren bij de opa en oma van de eigenaar in huis gehangen."

Lees ook:

Vredesvlam Vlissingen steeds uit (foto: Omroep Zeeland)

Niet eeuwig aan

De vredesvlam in Vlissingen kampt met opstartproblemen. Door een mankement aan de gasaansluiting is ie vaak uit, terwijl de vlam op het Bellamypark altijd moet branden als teken van vrede en hoop.

Lees ook:

Geen slechte dag om een eindje te gaan varen. (foto: Edwin Peters)

Het weer

Vrij zonnig en droog najaarsweer. Er waait een zwakke en in de middag soms matige zuidenwind. Het wordt maximaal 19 of 20 graden.