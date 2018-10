Deel dit artikel:













Twee mannen opgepakt voor heling

Op de Troelstralaan in Goes heeft de politie gisteravond twee mannen opgepakt van heling. Ze reden in een auto die afgelopen donderdag bleek te zijn gestolen in Amsterdam.

politieauto (foto: OZ) De mannen (43 en 35 jaar oud) moesten rond 20.20 uur stoppen bij een controle. Daar kwam al snel aan het licht dat de auto gesignaleerd stond als gestolen. De twee verdachten vertelden de politie dat ze daar niets mee te maken hadden, ze verklaarden dat ze alleen maar een auto aan het wegbrengen waren voor een vriend. De mannen hebben de nacht door moeten brengen in een politiecel. Naar hun rol in de zaak rond de autodiefstal wordt nog onderzoek gedaan.