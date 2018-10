Grote verschillen in uitrustingen van Zeeuwse boa's

Zo ook handhaver leefbaarheid Albert. "Wij houden ons onder meer bezig met afvaldumping, illegaal recreëren en staan elk weekend paraat in het nachtleven van Renesse."

Eén keer handboeien gebruikt

Dat Albert dus een steekwerend vest, portofoon, bodycam en handboeien tot zijn beschikking heeft, vindt hij gezien het takenpakket niet overdreven. "Beelden van de bodycam hebben al als bewijs gediend in rechtszaken. De handboeien die we nu sinds drie maanden dragen, hebben we één keer gebruikt. Een persoon weigerde zijn identiteit te geven en werkte flink tegen. Hij is toen aangehouden en geboeid."

Grote verschillen

Uit een inventarisatie van Omroep Zeeland blijkt dat de verschillen in uitrusting van handhavers groot zijn in de Zeeuwse gemeenten.

Veel Zeewse gemeenten zijn bezig met het uitbreiden van de uitrusting van hun handhavers. Zo hebben verschillende gemeenten plannen om portofoons en steekwerende vesten aan te schaffen.

Lang wachten op politie

De enige gemeente waar de handhavers net als op Schouwen, ook handboeien dragen, is Veere. De gemeente geeft als reden dat in een aantal gevallen heel lang op de politie gewacht moest worden met een aangehouden verdachte. Andere gemeenten zeggen geen behoefte te hebben aan handboeien voor hun handhavers.

Handhaver leefbaarheid Albert draagt een steekwerend vest, handboeien, een portofoon en bodycam (foto: Omroep Zeeland)

De grote verschillen hebben alles te maken met het takenpakket van de handhavers. In de ene gemeente krijgt een boa vooral te maken met foutparkeerders, in andere gemeenten surveilleren ze 's nachts in uitgaansgebieden.