Coffeeshophouder biedt tijdelijke verhuizing uit binnenstad Vlissingen aan

Coffeeshop Aarden in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Aarden doet zijn voorstel in een brief aan het college van B&W van Vlissingen. Hij reageert daarmee op klachten over overlast door de aanwezigheid van zijn coffeeshop in de Nieuwstraat. "Het klopt dat er irritaties over en weer zijn", zegt hij desgevraagd. "Er wordt zelfs al gesproken over een gedwongen verhuizing, maar dat is niet zonder meer mogelijk."

Tijdelijke verhuizing

In de brief aan het college van B&W biedt Aarden 'nadrukkelijk aan' om in overleg te treden over een verhuizing van de coffeeshop, naar een plaats buiten het Vlissingse stadscentrum. Aarden zou tijdelijk willen verhuizen om de voor- en nadelen voor zijn bedrijf, en voor de gemeente, te kunnen onderzoeken.

Naar Baskensburgplein

Aarden doet in zijn brief al een suggestie voor een tijdelijke locatie. De oude sportkantine van Zeeland Sport aan het Baskensburgplein in het Vlissingen. Volgens de coffeeshophouder ligt dit buiten een directe woonkern zodat 'omwonenden geen last zullen hebben van de toeloop van en naar de coffeeshop'. Er zijn in zijn ogen ook voldoende parkeerplaatsen en eventuele straatdealers kunnen daar eenvoudig worden opgemerkt.

