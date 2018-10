Spits Wissel over zware blessure: 'Ik wist meteen dat het mis was'

Wissel moest al vroeg naar de kant in de topper tegen Jong FC Volendam. Hij probeerde over het been van een tegenstander heen te springen, die net een een sliding had gemaakt. Daarbij verdraaide Wissel zijn been. "Ik wist meteen dat het mis was", kijkt de spits terug. "Ik ga er van uit dat ik de rest van het seizoen aan de kant sta. Nu moet mijn mediale band herstellen en dan word ik geopereerd. Bij de MRI-scan was mijn kruisband niet te zien, dus dat zegt waarschijnlijk genoeg."

Er zijn geen goede momenten om zoiets mee te maken, maar dit is wel een heel slecht moment" Aanvaller Daniël Wissel van GOES

Vier doelpunten

Voor Wissel komt zijn zware blessure erg ongelegen, want hij is in vorm en draait met GOES bovenin mee in de Derde Divisie. "Er zijn geen goede momenten om zoiets mee te maken, maar dit is wel een heel slecht moment", zegt Wissel er over. De spits was in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen al vier keer trefzeker.