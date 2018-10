Deel dit artikel:













Jongen in elkaar geslagen, twee verdachten opgepakt

Een groep van een man of vijf heeft gisteren aan het eind van de middag in de Vlissingse wijk Paauwenburg een jongen in elkaar geslagen. Hij is daardoor in het ziekenhuis beland. De politie heeft twee van de vermoedelijke daders aangehouden.

(foto: ANP) De politie kreeg rond 17.00 uur diverse meldingen dat in het Nelson Mandelapark een jongen werd belaagd door zeker vijf man. Bij aankomst van de agenten verspreidde dat groepje zich door alle kanten uit te rennen. Een agent wist één van de vluchters, een 16-jarige Vlissinger, na een korte achtervolging te achterhalen. Een tweede verdachte werd even later opgepakt. Deze 17-jarige Souburger werd herkend terwijl hij achterop een scooter zat op de Nieuwe Zuidbeekseweg. De politie is nog op zoek naar andere betrokkenen bij het opstootje.