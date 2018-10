Geen Tacx Pro Classic voor Timo de Jong

Timo de Jong (foto: rechtenvrij)

De Jong kwam onlangs hard ten van in Olympia's Tour en liep daarbij een zwaar gekneusde schouder op. Hij hoopte op tijd fit te zijn voor de profkoers in eigen provincie, maar heeft nu toch moeten besluiten dat zijn seizoen voorbij is. Daardoor staan er zaterdag vier Zeeuwen aan de start. Dat zijn Jarno Mobach en Brian van Goethem uit Philippine, Lars Oreel uit Goes en Thijs de Lange uit Kattendijke.

Live bij Omroep Zeeland

De Tacx Pro Classic is zaterdag live te volgen bij Omroep Zeeland. Van start (12.30 uur) tot finish (omstreeks 17.10 uur) is de koers via flitsen op de radio te volgen. Op televisie begint de live-uitzending om 16.00 uur.

