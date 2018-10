Inspectie blijft bezorgd over Arduin

(foto: Omroep Zeeland)

Vorige maand besloot de inspectie dat de zorg van Arduin niet goed was en dat daarom een aantal cliënten moesten verhuizen. Dat is inmiddels gebeurd en ook is de zorg voor sommige cliënten aangepast. Het zogenoemde bevel bij Arduin, locatie Aagtekerke is daarom opgeheven.

Zorg moet en kan veel beter

Maar volgens de inspectie kan en moet de zorg van Arduin veel beter. Het gaat dan vooral om deskundigheid van de zorgverleners, om het sturen op kwaliteit en medicatieveiligheid.

De inspectie kondigt aan Arduin scherp in het oog te blijven houden en desnoods, mocht dat nodig zijn, harde maatregelen niet te schuwen.

