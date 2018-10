Tennisster Kerkhove blijft maar winnen

Lesley Kerkhove is in topvorm en heeft nu al dertien wedstrijden op rij gewonnen (foto: Orange Pictures)

Kerkhove verkeert de laatste weken in bloedvorm. Ze won twee ITF-toernooien ($25.000) op rij en wist zich afgelopen weekend via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdschema van het WTA-toernooi (hoogste mondiale categorie) in Hong Kong. In de eerste ronde stond ze daarin tegen Bibiane Schoofs, die wordt gecoacht door Sven Vermeulen uit Vlissingen en iets hoger staat op de WTA-ranglijst. In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op. Schoofs kwam met 4-3 en een break voor, maar daarna verloor Kerkhove geen game meer.

Stijgende lijn

Door haar goede prestaties van de laatste tijd heeft Kerkhove de stijgende lijn op de wereldranglijst ook weer te pakken. Door haar twee toernooizeges steeg ze naar de 200e positie en nu ze in Hong Kong ook al drie partijen heeft gewonnen zal ze opnieuw gaan stijgen. De wedstrijd tegen Zhang (WTA/40) wordt woensdagmorgen (Nederlandse tijd) gespeeld.

Lees ook: