Teleurstelling over uitstel bouwrijp maken grond Marinierskazerne

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

Het bouwrijp maken van de grond in Vlissingen zou eigenlijk 1 oktober beginnen, maar is uitgesteld tot 1 januari. De staatssecretaris wil eerst het plenaire debat in de Tweede Kamer over de verhuizing van de marinierskazerne afwachten, voordat er 'onomkeerbare stappen' worden genomen.

Afstel

Gedeputeerde Staten zijn teleurgesteld dat het bouwrijp maken van de grond op en achter de huidige marinekazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen is uitgesteld. Het is het zoveelste uitstel in het traject van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Toch gaat verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht er nog steeds van uit dat de verhuizing naar Vlissingen doorgaat. "Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel."

Begrip

Schönknecht zegt begrip te hebben voor het uitstel. "De staatssecretaris wil de Tweede Kamer niet voor de voeten lopen. Ze moet nog een heleboel antwoorden geven aan de Kamer over de marinierskazerne. Het uitstel geeft aan dat ze denkt dat dat op 1 januari wel geregeld is."

Gedeputeerde Schönknecht is teleurgesteld

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Besluit

Zeeland hamert er telkens op dat het toenmalige kabinet in 2012 een besluit heeft genomen, om de verouderde kazerne in Doorn te verhuizen naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Maar in de loop van de tijd zijn er vanuit het Korps Mariniers steeds meer protestgeluiden gekomen tegen de verhuizing. De mariniers willen hun opgebouwde sociale leven in de omgeving van Doorn niet verliezen. Ook zou er in Zeeland te weinig werk zijn voor hun partners.