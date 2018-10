Gaat de boa steeds meer op een agent lijken?

De tijd dat een boa alleen parkeerbonnen uitdeelde is voorbij. In veel gemeenten houden handhavers zich bezig met de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. Die nieuwe rol, betekent ook een uitbreiding van middelen. Zo beschikken de boa's op Schouwen-Duiveland over een steekwerend vest, handboeien, bodycam en portofoon.

Politie heeft veel meer bevoegdheden

Toch gaat de vergelijking met een agent mank volgens burgemeester Rabelink. "De politie heeft veel meer bevoegdheden. Bovendien richt de politie zich op strafrechtelijke overtredingen en zijn de handhavers er voor de leefbaarheid."

De verschillen tussen een politieagent en handhaver blijven groot (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Dat juist Schouwen-Duiveland het verst gaat van alle Zeeuwse gemeenten als het gaat om het takenpakket en de uitrusting van handhavers, vindt burgemeester Rabelink niet gek. "Er zijn weekenden dat er 170.000 mensen op ons eiland zijn. Dan doen zich soms situaties voor die je niet kunt inschatten. Handhavers en politie werken samen om de veiligheid van inwoners en toeristen te waarborgen."

Wapenstok en pepperspray

In sommige Nederlandse gemeenten dragen boa's ook een wapenstok en pepperspray, maar dat vindt burgemeester Rabelink nu nog een stap te ver. "We praten er wel over, maar zo ver zijn we nog niet. Mochten de handhavers veel te maken krijgen met agressie dan kan de wapenstok een volgende stap zijn."