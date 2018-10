Afvalfietstocht moet leerlingen bewust maken van afval

Tijdens de tocht onderzoeken de leerlingen hoe bedrijven omgaan met afval. De deelnemende leerlingen fietsten in kleine groepjes met een vragenboekje langs 20 verschillende bedrijven en winkels in Zierikzee en omgeving. Het was de tiende keer dat de tocht werd georganiseerd.

Voorkomen van afval

Lars Gabriels die op bezoek was bij de wasserij de Zuidhoek was zeer verrast over het bedrijf "Dat er zo weinig water wgebruikt om alles schoon te maken, dat wist ik niet."

Edwin de Munck van Bema kunststoffen vertelde het belang van zo'n dag voor leerlingen: "Het is heel erg belangrijk om de jeugd kennis te laten maken met vormen van afval en nog belangrijker het voorkomen van afval."

Deelnemers aan de fietstocht. (foto: Omroep Zeeland)