Poppodium De Piek gaat zondag weer open

Het nieuwe logo van De Piek (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Kevin van Gorkum legde vanavond tijdens een persconferentie in De Piek uit wat er verder allemaal op de agenda staat. "Zo gaan we weer van start op 31 oktober met de maandelijkse jamsessie. Want daar is enorm veel behoefte aan." In november wordt ook een begin gemaakt met De Piek Muziekschool, dat wekelijks op dinsdag- en woensdagmiddag wordt georganiseerd voor jongeren vanaf 8 jaar die een instrument willen gaan bespelen.

Benefietconcert met bekende Zeeuwse muzikanten

"Ook willen we vanaf november een reeks benefietoptredens van de grond krijgen. Daarover zijn we in gesprek met Zeeuwse muzikanten die dan een avond met muziek organiseren. Eh, Paskal Jakobsen is nog niet gebeld, maar het zou zo maar kunnen," lacht Van Gorkum.

Openingsconcert Bluesroute

De hoop is vanaf december een seizoensprogramma te kunnen starten, met wekelijks één of meerdere concerten en optredens. In ieder geval staat gepland het openingsconcert voor de Vlissingse Bluesroute op 7 december. Met welke band is nog niet bekend.

Ook werden het nieuwe logo van De Piek en de vernieuwde website gepresenteerd.

Het nieuwe bestuur van De Piek kreeg eind september het gebouw in gebruik om het podium weer levensvatbaarheid in te blazen. Daarvoor heeft het een jaar de tijd gekregen. "Anders is het echt afgelopen," zegt de voorzitter. De nieuwe organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers.

