Baby Dee uit Amerika heeft overal ter wereld opgetreden en woont nu in...Geersdijk

Ode aan Kamperland

Ze heeft zelfs een lied geschreven over Kamperland. "Het is zo'n mooi dorp waar vriendelijke mensen wonen. Het is dus een ode aan Kamperland. Ik noem het zelf het 'Kamperlands Volkslied', hahaha....."

Begin jaren zeventig begon Baby Dee haar muzikale carrière als straatartiest, maar besloot vrij kort daarna om organist te worden in een katholieke kerk in New York. Zo'n tien jaar later begon ze met haar transitie tot vrouw. Dit had tot gevolg dat ze moest stoppen met haar werk als organist. Ze ging de straat weer op en kreeg veel waardering voor haar act waarbij ze rondreed in New York op een enorme driewieler met haar harp eraan bevestigd, zodat het een verrijdbaar podium werd.

Het is een gegeven dat ik transgender ben, daar kom ik niet onderuit, hahaha..... Maar het is voor mij geen issue, dus ook niet voor 't publiek." Baby Dee - musicus

Transgender

Voor Baby Dee is het feit dat ze transgender is totaal geen probleem. Ze vestigt er tijdens haar shows ook niet de aandacht op. "Het is een gegeven, daar kom ik niet onderuit, maar niet meer dan dat. Ik wil het er ook helemaal niet over hebben. Het is voor mij geen issue, dus voor het publiek ook niet." Ze merkt wel dat de tolerantie in Nederland over 't algemeen een stuk hoger ligt dan in Amerika. "In Amerika heerst er in sommige delen nog echt een aversie tegen transgenders. Vooral jongeren hebben er moeite mee. Maar ik merk daar hier niets van."

Baby Dee tijdens een optreden (foto: Baby Dee)

Door de liefde is Baby Dee in Geersdijk terecht gekomen. Ze ontmoette tijdens een optreden op het Holland Festival in Amsterdam haar huidige vrouw Christina de Vos. Na een periode met elkaar brieven te hebben geschreven sloeg de vonk over. Sinds een aantal jaar zijn ze getrouwd en wonen ze dus in Geersdijk.

Baby Dee is weg van het dorp Geersdijk. "Het is fantastisch om hier te wonen. De mensen zijn heel erg vriendelijk en de natuur is prachtig. Het is een inspirerende omgeving en ik kom hier echt tot rust." Ze heeft een eigen geluidsdichte studio, waar ze in alle rust kan werken aan nieuw materiaal.

Met regelmaat is Baby Dee te vinden in het buitenland voor optredens. Ze heeft in haar carrière met verschillende internationale artiesten samengewerkt, waaronder Antony and the Johnsons, Andrew WK, Marc Almond en The Dresden Dolls. Ze heeft ook meerdere albums gemaakt.

Broeder Dieleman

De laatste jaren werkt ze regelmatig samen met de Zeeuwse troubadour Broeder Dieleman. "Tonnie is echt fantastisch. Hij zingt in het dialect en dat was voor mij erg moeilijk om te begrijpen. Maar nu ik weet waar de tekst over gaan, ben ik nog meer fan. Zijn liedjes zijn zo beeldend en lief. Ik vind het heerlijk om met hem op te treden."

Baby Dee samen met Broeder Dieleman (foto: Baby Dee)