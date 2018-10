Gestripte klipper Avontuur is klaar om opgeknapt te worden

Alles is binnen gestript (foto: Omroep Zeeland)

Ook worden de kimmen (de zijkanten) en spanten (de 'ribben' van het schip) bekeken en gerepareerd indien nodig. Verder worden aanpassingen gedaan aan onder andere de nooduitgangen van de slaapvertrekken om weer te voldoen aan nieuwe regelgeving. Bovendien wordt het interieur vernieuwd. Voorzitter van de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur, Peter Bilterijst: "Het was betimmerd met schrootjes. Dat was in de jaren 80 misschien mooi maar nu niet meer, En straks kun je prachtig zien hoe de huid van het schip aan elkaar is geklonken, voor die tijd erg bijzonder." Ook de bar krijgt een facelift.

Cultureel erfgoed

De klipper behoort tot het varend cultureel erfgoed van Goes. De Avontuur is gebouwd in 1914 en zij ("een schip is altijd vrouwelijk," zegt Bilterijst) heeft in de eerste jaren van haar bestaan onder meer basaltblokken voor de dijken in Zeeland aangevoerd. In 1983 is zij aangekocht door de gemeente Goes en sindsdien wordt ze beheerd door de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur, die geheel onderhouden wordt door vrijwilligers.

In mei weer varen

De Avontuur vertrekt 7 november naar Harlingen. Eind februari, begin maart is het schip terug in Goes waarna de vrijwilligers haar weer opbouwen. Peter Bilterijst hoopt dat het schip begin mei weer vaarklaar is. Dank zij fondsenwerving is het de stichting mogelijk gemaakt om de vernieuwing uit te voeren waarbij er op is gelet zoveel het schip zo authentiek mogelijk te houden.