Zeeland wordt wakker: De Piek, hondenbaasjes en Avontuur

De Piek gaat zondag weer open, met onder meer deze vrijwilligers (foto: Omroep Zeeland)

De Piek weer open

Podium De Piek in Vlissingen gaat weer open. Zondag is er een inloopmiddag om nieuwe vrijwilligers te werven en om muzikanten die willen helpen bij jamsessies te ontvangen. De middag staat ook in het teken van kennismaking met organisaties die willen samenwerken.

(foto: Omroep Zeeland )

Baasjes in actie

Hondenbezitters kondigen acties aan tegen het losloopverbod voor hun dieren op de Vlissingse stranden. Er is een petitie opgezet en er zal worden gedemonstreerd bij de gemeenteraad.

Klipper Avontuur aan de kade in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Vernieuwd Avontuur

De klipper Avontuur die in Goes aan de Houtkade ligt, wacht een grote opknapbeurt. De binnenkant is al gestript en volgende maand vertrekt de Avontuur naar een werf in Harlingen waar de grote klus wordt uitgevoerd.

Het weer

Halverwege de ochtend trekken de lokaal aanwezige mistbanken op, waarna het overal zonnig wordt. Er steekt een matige wind op uit oost tot zuidoost en daarmee wordt het warm: de maximumtemperatuur komt uit tussen 20 en 23 graden!