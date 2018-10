Twee ton voor onderzoek naar vervoer van toeristen

File op de A58 (foto: HV Zeeland)

"Er is enorm veel drukte aan de kust in de zomer", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht. Op warme dagen ontstaan er lange files richting de stranden en is er een tekort aan parkeerplaatsen aan de kust. "Je kan bijvoorbeeld denken aan het creëren van voorzieningen in het achterland, van waaruit je toeristen dan toch naar de kust kan brengen", aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Brede aanpak

Eén ton gaat naar het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ en één ton naar de universiteit in Gent. De twee onderwijsinstellingen gaan kijken hoe de toeristen in de zomer de kust beter kunnen bereiken en hoe ook toeristische bedrijven zoals campings en strandtenten zichzelf bereikbaar houden. Daar wordt van alles bij betrokken, zegt Margot Tempelman van het Kenniscentrum

Margot Tempelman van Kenniscentrum Toerisme over het project