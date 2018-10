Deel dit artikel:













Hulstenaren naar de rechter om maandenlange sluiting straat tegen te houden

De bewoners en ondernemers in de Frans van Waesberghestraat in Hulst zijn woedend op de gemeente Hulst. Ze hebben gisteren via een brief te horen gekregen dat hun straat vanaf morgen acht maanden dicht is voor werkzaamheden.

Hulst vanuit de lucht (foto: Peter en Miranda Schrier uit Goes) De bewoners hebben een bezwaar ingediend bij de gemeente en zeggen indien nodig naar de rechter te stappen om dit plan tegen te houden. "Ons twee dagen van tevoren laten weten dat die straat acht maanden wordt afgesloten, dat kan echt niet!", zegt Judith Timmerman van kapsalon Mystique. Opslagterrein De Frans van Waesberghestraat wordt gedurende die acht maanden gebruikt als opslagterrein voor twee bouwprojecten in Hulst: Residentie Gravenhof en appartementencomplex De Brouwerij op het 's-Gravenhofplein. Timmerman vindt dat de gemeente alleen kijkt naar belangen van ondernemers en onvoldoende rekening houdt met de wensen van bewoners en ondernemers zoals zijzelf. Bij de gemeente is inmiddels een bezwaarschrift ingediend en de bewoners en ondernemers willen nu samen optrekken in de stap naar de rechter en gezamenlijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter om de afsluiting tegen te houden. De Frans van Waesberghestraat in Hulst op Google Maps (foto: Google)