Lentink keert na drie jaar terug bij selectie Aruba

Doelman Matthew Lentink gaat weer voetballen voor Aruba (foto: Matthew Lentink)

Drie jaar geleden maakte Lentink deel uit van een deel van de selectie die de nationale selectie boycotte. Volgens de doelman ging het toen niet professioneel genoeg aan toe op het Caribisch eiland. "Dat is nu anders", zegt Lentink. "Ik heb het idee dat het een stuk professioneler is geworden."

Met Aruba gaat Lentink volgende week dinsdag spelen tegen Guadeloupe. Dat is voor de CONCACAF Nations League. Aruba speelt vier wedstrijden. Voor de eerste was Lentink niet geselecteerd, maar dat duel werd wel met 3-1 gewonnen van Bermuda. Lentink reist komende zondag af naar Guadeloupe. Daardoor mist hij de wedstrijd van Zeelandia Middelburg tegen Sarto.

Matthew Lentink werd geboren in Oranjestad op Aruba en speelde tot dusver zeven interlands voor de Arubaanse selectie. Lentink maakte afgelopen zomer de overstap van eersteklasser Kloetinge naar tweedeklasser Zeelandia Middelbug.

Meer Zeeuwen

In de CONCACAF Nations League doen nog meer Zeeuwen mee. Bij Sint-Maarten deden in de eerste wedstrijd tegen Haïti Rick de Punder uit Goes en Raymond Wolff uit Vlissingen mee. De eerste wedstrijd werd een dik verlies: 13-0. Vrijdag speelt Sint-Maarten het tweede duel. Dan is Bermuda de tegenstander. Daarvoor zijn De Punder en Wolff niet opgeroepen. "De voetbalbond van Sint-Maarten vindt het resultaat niet opwegen tegen de kosten van het heen en weer reizen."

Jeremy de Nooijer zag zijn Curaçao tegen Grenada met dubbele cijfers winnen, het werd 10-0. De middenvelder ontbrak vanwege een blessure. Komende vrijdag speelt De Nooijer met Curaçao tegen de Maagdeneilanden.