Bromfietser na ongeluk gewond in een sloot

Bij een ongeluk op de Koegorsstraat in Sluiskil is vanmorgen rond half acht een brommer op een auto gebotst. De bromfietser viel door de klap en kwam in een sloot terecht.

Bromfietser gewond na ongeluk Sluiskil (foto: HV Zeeland) De brandweer heeft een handje geholpen bij het uit de greppel tillen van de gewonde. Per ambulance is de bromfietser daarna naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd na het ongeluk afgesloten voor sporenonderzoek.