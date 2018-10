Draai mee in de carrousel van PEER

'Carousel' is een nummer waarin PEER zich bloot geeft en zich van zijn kwetsbare kant laat zien, zegt de band. Het vertelt het verhaal van een jongen en een meisje die niet mèt en niet zònder elkaar kunnen. Zo draaien ze rond op een carrousel van emoties.



Zanger/gitarist Gijs Teuwsen: "We zijn er enorm trots op. We zijn de volgende stap aan het zetten, niet alleen in hoe we nummers schrijven maar ook in sound en hoe we spelen."

Dit jaar dook PEER al eerder de studio in met Peter Slager van BLØF. You Can Count On Me To Let You Down en Bird waren het resultaat. Ook qua optredens zit de band bepaald niet stil.

Hele wereld

Als klap op de vuurpijl kwam hun song I Don't Wanna terecht in een wereldwijde commercial voor een automerk met coureur Lewis Hamilton in de hoofdrol. En dat heeft de band geweten. Gijs: "Door die commercial worden we over de hele wereld beluisterd. Het is 'surreal' dat je kan zien waar je gestreamd wordt, dat je zo veel mensen bereikt en zo ver."



'Carousel' is te beluisteren op alle streaming- en downloadservices. Op 24 oktober verschijnt de bijbehorende video.

PEER (foto: Henk van de Haar)