Volg de Tacx Pro Classic bij Omroep Zeeland

De renners vertrekken om 13.00 uur van de Dam in Middelburg. De finish wordt omstreeks 17.30 uur verwacht op Neeltje Jans. Vanaf 16 uur zijn er rechtstreekse beelden van de wedstrijd te zien.

Op Omroep Zeeland Radio wordt 's middags live verslag gedaan van de Tacx Pro Classic. Op ons liveblog en via Facebook (Fietsen in Zeeland) blijf je op de hoogte van het laatste nieuws . Om 20.10 uur wordt een uitgebreide samenvatting van de Tacx Pro Classic uitgezonden op tv.

De Tacx Pro Classic is de opvolger van de Ronde van Zeeland Seaports, die in 2015 voor het laatst werd gereden. De Tacx Pro Classic hoopt uit te groeien tot de tweede wielerklassieker van Nederland na de Amstel Gold Race. De wedstrijd wordt gereden op het parcours van de vroegere Ronde van Midden-Zeeland. In de route zijn onder meer opgenomen de Kattendijksedijk, de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering.